Gençlerbirliği'nde Galatasaray öncesi eksik yok

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde Galatasaray öncesi eksik yok
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01 Mayıs 2021 16:25
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşarken, topladığı 35 puanla 20. sırada ve düşme hattında yer alıyor.

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