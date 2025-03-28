Gençlerbirliği, hasretini Başkent'te bitirdi

Gençlerbirliği, 3 maçlık galibiyet hasretini evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ederek bitirdi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, hasretini Başkent'te bitirdi
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28 Mart 2025 22:25
Son güncelleme 28 Mart 2025 22:30
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 78. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Gençlerbirliği, puanını 51'e çıkardı. Son 4 maçını kazanamayan 3. kez mağlup olan Şanlıurfaspor, 34 puanda kaldı.

Gençlerbirliği, gelecek hafta MKE Ankaragücü ile derbide karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Beyaz, Mehmet Sıraç Akpınar

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Dk. 76 Fıratcan Üzüm), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Adem Eren Kabak (Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran), Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Mikail Okyar), Joca, Nalepa (Dk. 76 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 46 Leo Gaucho)

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Alpay Çelebi, Awuku, Nafican Yardımcı (Dk. 85 Çağrı Giritlioğlu), Muscat (Dk. 32 Kappel), Hasan Hüseyin Acar, Akabueze (Dk. 85 Safa Kınalı), Begic (Dk. 85 Ahmet Yazar), Ogundu, Sambou (Dk. 62 Okyere)

Gol: Dk. 78 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ensar Kemaloğlu, Dk. 90 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+3 Joca (Gençlerbirliği), Dk. 40 Kappel (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

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