Genç Milliler ikinci maçında mağlup oldu

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 74-67 yenildi.



Konya'da oynanan C Grubu mücadelelerinde ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-16 geride tamamlayan milli takım, ikinci çeyrekte skorda öne geçti ve soyunma odasına 37-33 üstün gitti.



İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçiren Slovenya, üçüncü periyodunu 48-43 önde bitirdiği maçtan 74-67 galip ayrıldı.



Milli takımda Berke Büyüktuncel, kaydettiği 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Slovenya'da Matija Samar 17 sayıyla mücadele etti.



18 Yaş Altı Milli Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.



