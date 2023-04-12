Gedson: 'Skor önemli değildi'

Beşiktaş'ın, Atletico Madrid ile oynadığı maçta ilk golü atan Gedson Fernandes, maçın ardından konuştu.



Kısa bir değerlendirme yapan Gedson, şu sözleri kullandı;



"Skor önemli değildi bugün. Önemli olan birliktelik göstermekti. Ne kadar yardım edersek edelim yeterli olmayacak ama umarım bugün toplanan yardımlar oradaki insanların işine yarayacak şekilde kullanılır"





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