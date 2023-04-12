Gedson: 'Skor önemli değildi'

Beşiktaş'ın, Atletico Madrid ile oynadığı maçta ilk golü atan Gedson Fernandes, maçın ardından konuştu.
Kısa bir değerlendirme yapan Gedson, şu sözleri kullandı;
"Skor önemli değildi bugün. Önemli olan birliktelik göstermekti. Ne kadar yardım edersek edelim yeterli olmayacak ama umarım bugün toplanan yardımlar oradaki insanların işine yarayacak şekilde kullanılır"
Kısa bir değerlendirme yapan Gedson, şu sözleri kullandı;
"Skor önemli değildi bugün. Önemli olan birliktelik göstermekti. Ne kadar yardım edersek edelim yeterli olmayacak ama umarım bugün toplanan yardımlar oradaki insanların işine yarayacak şekilde kullanılır"
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