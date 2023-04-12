Gedson: "Skor önemli değildi"

Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası oyuncusu Gedson Fernandes, Atletico Madrid karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson: 'Skor önemli değildi'
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12 Nisan 2023 22:54
Beşiktaş'ın, Atletico Madrid ile oynadığı maçta ilk golü atan Gedson Fernandes, maçın ardından konuştu.

Kısa bir değerlendirme yapan Gedson, şu sözleri kullandı;

"Skor önemli değildi bugün. Önemli olan birliktelik göstermekti. Ne kadar yardım edersek edelim yeterli olmayacak ama umarım bugün toplanan yardımlar oradaki insanların işine yarayacak şekilde kullanılır"

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