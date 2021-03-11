Gaziantep'ten milli takıma 2 oyuncu daha

Daha önce bir çok altyapı kategorisinde milli takıma oyuncu veren Empera Halı Gaziantep Basketbol'un şimdide 2021 yıldız erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan U 16 Yıldız Erkek Milli Takımı'na 2 genç ismi davet edildi.



Alt yapıda iddialı bir konuma gelen ve bu sezon A takım seviyesinde de genç oyunculara şans veren bir takım kimliğine bürünen Empera Halı Gaziantep Basketbol'da geçmiş yıllarda atılan tohumların karşılığı alınmaya başlandı.



Kırmızı siyahlıların altyapısında başarılı işler yapan yetenekli oyuncular 2005 doğumlu olan Emir Arda Sivas ve Doğukan Orgun milli takıma davet edildi. 2021 yıldız erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan U 16 Yıldız Erkek Milli Takımı'nda yer alarak hem Gaziantep'i hem de ülkemizi temsil edecek olan Emir ve Doğukan'ın bu durumu ise kırmızı siyahlı takımda da büyük sevinç yarattı.



BAŞKAN CENGİZ ŞİMŞEK'TEN TALİMAT



Sezon başında kulüp genel menajeri Boray Dai ile yaptığı toplantılarda A takımda genç oyuncuların bulunmasının talimatını veren Empera Halı Gaziantep Basketbol Başkanı Cengiz Şimşek Gaziantep'ten geleceğin yıldızlarının çıkması için bu hamlenin çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Alt yapı koordinatörlüğüne bu anlamda deneyimli çalıştırıcı Ali Yıldırım'ı da getirerek bu işi ne kadar önemsediğini de bir nevi gösteren Başkan Cengiz Şimşek bu yatırımların meyvesini almaya başlaması ise ayrıcı sevindirdi.



Haber: Ali Budak



