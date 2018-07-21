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Gaziantepspor'da kablolar ve pompalar çalındı!

Gaziantepspor'un sezon hazırlıklarını sürdürdüğü tesislerdeki elektrik kabloları ve sahayı sulayan bazı pompalar kesilerek çalındı.

Kaynak: AA
Gaziantepspor'da kablolar ve pompalar çalındı!
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21 Temmuz 2018 21:59
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Gaziantepspor'da takımın sezon hazırlıklarını sürdürdüğü tesislerdeki elektrik kabloları ve sahayı sulayan bazı pompaların kesilerek çalındığı bildirildi. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Celal Doğan Tesisleri'nde bulunan elektrik kabloları ve pompaların çalınması komplo olarak değerlendirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Emniyet güçlerimiz, kulübümüzde gerekli incelemeyi yapıp parmak izleri almıştır. Tüm kulüp personellerimiz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştür. Bu olay yoğun bir şekilde sezona hazırlanan takımımıza karşı yapılmış bir komplo olup, hiçbir engel takımımızı hedefinden alıkoyamayacaktır. Olayın yakın takipçisi olacağız." 

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