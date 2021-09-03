Gaziantepli Vetrih'in futbol hayatı tehlikede

Gaziantep FK'da sezon sona ermeden önce covid 19'a yakalanan ve hastalığı atlattıktan sonra başka bir sağlık problemi ile karşılaşan Vetrih'in lisansı henüz çıkartılmadı.



Gaziantep Güneş gazetesi spor müdürü Ali Budak'ın haberine göre; Covid 19'u atlattıktan hemen sonra kasık bölgesinde emboli (damarda pıhtılaşma, tıkanıklık) oluşan Vetrih'e ilaç tedavisi uygulanmaya devam ediliyor.



Doktorların yapılan tetkikleri sonucunda pıhtılaşma oluşan bölgeye ilaç tedavisi yapılırken bu tedavinin şu ana kadar net bir sonuç vermediği öğrenildi.



SADECE İDMAN YAPTI



Sezon biter bitmez tedavisine başlanılan Vetrih'in kasık bölgesindeki damarda oluşan embolinin erimemesi sebebiyle oyuncunun futbola dönüşü de ertelenirken Vetrih'in Ocak ayına kadar yeşil sahalardan uzak kalmasının olası ihtimaller arasında olduğu bildirildi.



Doktorların ise emboli'nin tam olarak geçene kadar Vetrih'in takımla birlikte zorlu antrenmanlarda çalışmasının ise uygun olmadığı ve bu durumun risk oluşturacağından lisansınında askıya alınma ihtimalinin olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.



