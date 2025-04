Gaziantep'ten İrfan Can Eğribayat açıklaması!

Gaziantep FK, Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın maç sonunda yaptığı açıklamalarla ilgili bir paylaşım yaptı.



Gaziantep'in resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde:



"Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Fenerbahçe arasında 26.04.2025 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasının ardından, İrfancan Eğribayat isimli bir şahsın maç sonunda Gaziantep Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını hedef alan ifadelerine üzüntüyle şahit olduk.



İlgili şahıs, Asrın Felaketi olan 6 Şubat depreminden etkilenen Gazi şehrimize yaptığını iddia ettiği yardımları bile dile getirmeye çalışarak, öncelikle Gazi şehrimizi ve Gazianteplileri rencide etmiştir. Şahsın bu söz ve davranışlarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



Bunun sonrasında ise, takım kaptanlarımızdan Badou Ndiaye hakkında "amacı ne çok iyi biliyorum, nerenin futbolcusu olduğunu da biliyorum, önce adam olsun, insan olsun" gibi sportmenliğe ve spor ahlakına açıkça aykırı sözlerle kendisini açıkça hedef gösteren bu şahıs, futbolcumuza sosyal medya üzerinden birçok tehdit ve hakaret içeren mesajlar atılmasına sebep olmuştur.



Gittiği her stadyumda yapmış olduğu provokasyonlarla rakip takım taraftarlarını tahrik eden ve kendi camiasına şirin görünmeye çalışan bu şahıs, Kulübümüze, taraftarlarımıza ve herhangi bir futbolcumuza "ADAM" ve "İNSAN" olmayı öğretecek durumda değildir.



İrfancan Eğribayat isimli şahsın, sportmenliğe, spor ahlakına ve fair play ilkelerine aykırı sözlerini futbol kamuoyunun takdirine bıraktığımızı ve ayrıca Futbolcumuza sosyal medya üzerinden edilen hakaret ve tehdit içerikli mesajlarla ilgili hukuki girişimlerimizin başlamış olduğunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."



İRFAN CAN NE DEMİŞTİ?



İrfan Can Eğribayat, ligde Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından şu sözleri kullanmıştı:



"Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana, bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. "Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır" dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. Badou N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!"



DAHA SONRA PAYLAŞIM YAPTI



Öte yandan İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarından ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



İrfan Can Eğribayat paylaşımında; "Deprem konusunda söylediklerimin yanlış anlaşılmasına izin vermem. Benim ailem de depremzede. Açıklamamda kastettiğim, depremde yaşadığımız birlikteliğin altını çizmektir. Bütün depremzedelerden yanlış anlaşıldığım için özür dilerim." ifadelerini kullandı.