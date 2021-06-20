Gaziantep'te forvet hattı Muhammet'e bağlı

Son iki sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren ve geçtiğimiz yıl kımızı siyahlı forma altında kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Muhammet Demir'in durumu henüz netleşmiş değil...



Gaziantep Güneş gazetesi Spor Müdürü Ali Budak'ın haberine göre; Başakşehir FK'nında işi yokuşa sürdüğü Muhammet Demir konusunda Gaziantep FK'nın beklemeye geçtiği bildirildi.



Forvet hattına takviye yapmayı planlayan ancak Muhammet Demir'i öncelik olarak listeye yazan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlılar birçok alternatif seçeneğide cebinde tutuyor. Muhammet'in yüksek bonservis bedelinin olması ve Başakşehir'in kiralık olarak vermeye yanaşmaması bu transferi zora sokarken bu oyuncuda bir aksilik yaşanması durumunda ise belirlenen alternatif isimlerle irtibata geçileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



