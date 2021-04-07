Gaziantep, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Gaziantep, Süper Lig'in 33. haftasında perşembe günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.



Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Geçen haftayı bay geçen Gaziantep ekibi, son haftalarda evinde yakaladığı çıkışı İstanbul ekibine karşı da sürdürmek istiyor.



Sahasında son olarak ikinci perşembe günüın ilk maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gaziantep, ardından Göztepe (2-0), Gençlerbirliği (2-1) ve Yukatel Denizlispor'u (2-0) yendi, Fraport-TAV Antalyaspor ile de golsüz berabere kaldı.



Ligde 47 puanlı Gaziantep, 33 puanlı rakibine karşı üstünlük kurarak, üst sıralardan kopmamanın hesaplarını yapıyor.



5 eksik var



Kırmızı-siyahlı ekipte, sakat, cezalı ve Kovid-19 vakaları nedeniyle teknik direktör Ricardo Sa Pinto kadro kurmakta güçlük çekiyor.



Kana Bıyık ve Muhammed Demir'in sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacağı Gaziantep'te, Andre Sousa ise cezası nedeniyle takımdan uzak kalacak.



İki futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep, rakibi karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.



