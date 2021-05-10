Gaziantep'in konuğu Çaykur Rizespor

Gaziantep, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'in konuğu Çaykur Rizespor
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10 Mayıs 2021 16:31
Gaziantep, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 55 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Son 7 haftada sadece 5 puan alabilen Gaziantep, ilk 5 hedefini de zora soktu.

Gaziantep'te sakatlığı süren Kana Bıyık, Vetrih ve Tosca, kart cezalısı Miranda ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki futbolcu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.



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