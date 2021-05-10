Gaziantep'in konuğu Çaykur Rizespor

Gaziantep, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.



Ligde 55 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Son 7 haftada sadece 5 puan alabilen Gaziantep, ilk 5 hedefini de zora soktu.



Gaziantep'te sakatlığı süren Kana Bıyık, Vetrih ve Tosca, kart cezalısı Miranda ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki futbolcu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.



