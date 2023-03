Gaziantep Basketbol'da hedef Avrupa

Depremin yaşandığı 5 Şubat gecesi İstanbul'da olduğu için zarar görmeden kurtulan Gaziantep Basketbol, lig ve Avrupa'daki mücadelesine devam ediyor. Büyükçekmece deplasmanında oldukları için depreme yakalanmayan Gaziantep temsilcisi, yaşanan felaketin yaralarının hızlı bir şekilde sarılması temennisinde bulunarak, Avrupa kupasını kazanarak şehre armağan etmek istediklerini söylediler.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (TBSL) ve FIBA Europe Cup'ta yoluna devam etme kararı alan Gaziantep Basketbol, çalışmalarını Ahmet Cömert Spor Salonu'nda sürdürüyor. Ligde ve Avrupa'da oynayacakları zorlu maçlar öncesinde Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık ile takım kaptanı Birkan Batuk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 5 şubatta oynadıkları Büyükçekmece maçı sebebiyle tesadüfen depreme Gaziantep'te yakalanmadıklarını kaydeden başantrenör Tutku Açık, takımın ayakta kalması gerektiğini savundu. Kaptan Birkan Batuk ise hedeflerinin Avrupa'da çeyrek final olmadığını kupayı ülkemize getirerek moral vermek istediklerini söyledi.



BAŞANTRENÖR TUTKU AÇIK: TESADÜFEN DEPREMİ YAŞAMADIK



Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyen Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık, "Geride kalanlara sabırlar, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Çok büyük bir felaket yaşadık. Biz tesadüfen Büyükçekmece maçını oynamıştık, 2-3 gün sonra da Almanya'da maçımız vardı. Git gel olmasın diye burada kaldık. Tesadüfen depremi yaşamadık ama acısını hep birlikte çok fazlasıyla hissettik. Hep beraber de toparlamaya çalışacağız. Şimdilik buradayız" dedi.



"FELAKETİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU ÖĞRENDİKÇE ÜZÜNTÜMÜZ DE BİR O KADAR ARTTI"



Büyükçekmece maçından sonra gece uyumadığını ve arkadaşlarının aramasıyla depremden haberdar olduğunu söyleyen Tutku Açık, "Sonrasında ekip ve takımda Gaziantepli olanların yakınlarıyla iletişime geçtik. Tabii herkes merak ve panik içindeydi. Haber alanlar bir nebze mutlu oldular ama sonrasında felaketin ne kadar büyük olduğunu öğrendikçe üzüntümüz de bir o kadar arttı. Tabii ki merak ve ulaşamamak bayağı yıprattı herkesi" diye konuştu.



"YABANCI OYUNCULARIMIZ ÜLKELERİNE DÖNMÜŞLERDİ"



Gaziantep Basketbol olarak FIBA Europe Cup'ta çeyrek finale yükseldiklerini hatırlatan Tutku Açık, "İşin sportif kısmına gelirsek Almanya maçından sonra ara vermek zorunda kaldık. Maçın ertelenmesi durumu vardı biz bunu kabul etmedik. Ertelenirse 10 gün sonra oynatmayı düşünüyorlardı. 10 gün içinde biz şehrimize dönemeyeceğimiz, antrenmanlarımızı yapamayacağımız için o maçı hemen oynamak istedik ve oynadık. Şimdi çeyrek finale yükseldik fakat tabii yaklaşık 20-21 gün antrenmansız kalan oyuncularım oldu. Özellikle yabancılar ülkelerine döndüler. Bu durumda yabancıların Türklere karşı reaksiyonları biraz daha farklı oluyor. Onlar daha bizim kadar empati kuramıyorlar. Korkuları bizden biraz daha fazla oluyor, dönmek istediler. Zaten bir ara da vardı. Fiziksel olarak henüz hazır değiliz ama bu hafta sonu bir sonraki hafta çarşamba günü çok önemli maçlara çıkacağız. O zamana kadar hazırlıklarımızı Ahmet Cömert Spor Salonu'nda devam ettiriyoruz. 2 maç olacak aradaki fark önemli. Umarım orayı iyi geçirip takımımızı finale çıkaracağız" şeklinde konuştu.



"KALPLERİMİZİN BİR OLDUĞUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"



Tutku Açık, yaralara bir nebze de olsa pansuman yapmak istediklerini ifade ederek, "Gaziantep'te hala hayatın devam ettiğini, burada da oynasak kalplerimizin bir olduğunu göstermeye çalışacağız. Burada federasyonumuza, başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine aynı zamanda depremin ilk gününden itibaren destek olan kulüp yöneticilerine ve antrenörlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü Gaziantep Basketbol'un bir şekilde ayakta kalması lazımdı. Biz de o mücadeleyi göstererek en azından yaraları saramayız ama merhem olabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Aslında mücadele burada göstermiş olduğumuz karakter. Burada maddi ve manevi olarak büyük bir zarara da uğradık. Maneviyatını sadece deprem bölgesi değil bölgede olmayanlar da yaşadı ama maddi olarak da zor durumdayız. Şu anda İstanbul'dayız. Seyircimizden çok uzağız. Seyircimiz bizim için çok önemliydi. Antep'te oynamak her takım için çok zordu ama şu an İstanbul'da farklı şartlarda zor olan ligde daha bir zorluklar içinde mücadele edeceğiz. Ama bu Gaziantep'in özelliğidir, savaşı hiçbir zaman bırakmaz. Dolayısıyla biz de ligin sonuna kadar karakterimiz ortaya koyup mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.



"TÜRKİYE LİGİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"



Sürecin zor olduğuna değinen Tutku Açık, ligde oynayacakları Konyaspor maçı hakkında, "İşin konsantre kısmı da var. Başka bir şehir başka bir salon, seyircimiz yok. Evler, arabalar bunlar detaylar ama henüz yerleşme aşamasındayız. Oyuncuları konsantre etmek işin açıkçası biraz zor. Önümüzde şu anda 3-4 günümüz var Türkiye liginde çok önemli bir maç. Ben tamamen oyuncuların motivasyonunu ve idman kalitesini nasıl yukarı çekebilirim onu düşünüyorum. 20-21 günlük arada fiziksel düşüş olmuş onu toparlamaya çalışıyoruz bir anda her şeyi yüklememeye çalışıyoruz. Sakatlık olma durumu var ama diğer yönden baktığımızda ise 2 tane çok önemli final maçı var. Dolayısıyla her şeyi çabukça yapıp işin mücadele kısmına dönmeye çalışacağız. İnşallah istediğimizi başarabiliriz. Ligin alt sıralarındaydık. Fakat evimizde oynayacağımız çok önemli maçlar vardı. Play-Off'un ucundan yakalayabilir miyiz diye düşünürken şu an çok farklı şeyler düşünmek durumundayız. Maç maç gitmek zorundayız. Kazanacağımız her maç bizim için altın değerinde olacak. Dolayısıyla önümüzde şu an Konya maçı var cumartesi günü. İstanbul'da bulunan Gaziantepli taraftarlarımız vardır onları bize destek olmaları için maça bekliyorum" ifadelerini kullandı.



"BÖYLE BİR FELAKETİ ANCAK BİRLİKTE AŞABİLİRİZ"



Yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye yapılan destekler hakkında da konuşan Tutku Açık, "Zaten böyle bir felaketi ancak birlikte aşabiliriz. Aslında bu deprem bize zor günlerde birlikte olabileceğimizin, omuz omuza yürüyebileceğimizin bir göstergesiydi. Yardımlara çok seviniyorum ama bunun bitmemesi gerektiğine en azından evsiz, aşsız, işsiz kalan insanlarımıza sonuna kadar destekte bulunmamız gerektiğine inanıyorum. Biz de elimizden geleni yapıyoruz bu konuda. İnsanlarımız çok hassaslar. Çok iyi yardımlar da oldu umarım bu yardımların devamı gelir. Empati yapmaya da gerek yok sonuna kadar yaşadık aslında. Tekrar tekrar oradaki insanlarımıza sabır diliyorum" şeklinde konuştu.



BİRKAN BATUK: "UMUYORUM YARALAR EN KISA SÜREDE SARILIR"



Gaziantep Basketbol kaptanı Birkan Batuk, büyük bir felaket yaşandığını hatırlatarak, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok üzücü bir deprem süreci yaşanıyor, hepimiz çok üzgünüz. Umuyorum yaralar en kısa sürede sarılır ve insanlar kaybettikleri canlara kavuşmazlar ama evlerine dönme şansı yakalarlar. Bu süreci de ülke olarak en kısa sürede atlatırız umarım" dedi.



"HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK"



Sezonun devam ettiğini ve belli hedeflerin olduğunu DHA'ya aktaran Birkan Batuk, "Avrupa kupasında çeyrek finale kaldık. Bu bizim için önemli bir hedefti zaten. Bunu başardık fakat biz bizim hedefimiz buraya gelmek değil kupayı kazanmaktı. Umuyorum kupayı kazanıp hem şehrimize hem ülkemize bir Avrupa kupası getirip ufak da olsa moral vermek istiyoruz. Umuyorum bunu başarırız bunun için de çalışmalarımıza İstanbul'da devam ediyoruz. Sadece Gaziantep halkına değil tüm Türkiye'ye armağan etmek istiyoruz. Eminim kupayı kazandıktan sonra şehrimize götüreceğiz" diye konuştu.



"TELEVİZYON AÇMAYA BİLE ELİMİZ GİTMİYOR"



Ellerinden gelen desteği yaptıklarını söyleyen Birkan Batuk, "Takım içindeki arkadaşlarımızın, görevlilerimizin ailesinden Gaziantep'te kalanlar oldu. Onların başka şehirlere ulaştırılması anlamında yardımcı olmaya çalıştık, hepsini de hallettik bir aksilik olmadan. Herkes çok üzgündü hala da üzgünüz haber bile izleyemiyoruz. Televizyon açmaya bile elimiz gitmiyor. Ama yapacak bir şey de yok bizim de burada işimiz var. Umuyorum kupayı kazanıp bir nebze de olsa oradaki inanların yüzünü güldürebiliriz" şeklinde konuştu.



"KONYA MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Birkan Batuk, ligdeki durumlarının iyi olmadığını ancak Konyaspor maçının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Yaşanan felaketten önce oynadığımız Büyükçekmece maçını son saniyelerde kaybetmiştik. Konya maçı bizim için çok önemli olacak. Hem kazanıp hem de 3 sayının üzerinde kazanmamız gerekiyor averajı kendi lehimize alabilmek için. Daha sonra da Polonya'ya gideceğiz. İlk maçı orada kazanabilmek, kazanamıyorsak da farkı en düşük seviyede tutarak kendi evimizde farklı bir galibiyet alarak yarı finale yükselmek istiyoruz" dedi.



"KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL BİZİM İÇİN BİRDEN ALIŞTIĞIMIZ DÜZEN DEĞİŞTİ"



Sezonun geri kalanında İstanbul'da mücadele edecek olmaları hakkında ise Birkan Batuk, "İstanbul'da düzene alıştık. Aslında kolay da bir süreç değil bizim için birden alıştığımız düzen değişti. Yabancı arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar da çok üzüldüler. Ülkemizi evleri olarak görüyorlardı. Bizlere aslında burada büyük bir sorumluluk düşüyor. Bir yandan da kendimizi de moral olarak en yukarıda tutmaya çalışıyoruz. İyi antrenman yapıyoruz, Metin Türen haricinde tam takımız, sakat oyuncumuz yok. O'nunla birlikte tam takım olarak sezonu tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.





