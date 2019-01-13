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Gattuso'dan Higuain için 'veda' sözleri

Milan Teknik Direktörü Gattuso, Gonzalo Higuain'in ayrılacağının sinyallerini verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gattuso'dan Higuain için 'veda' sözleri
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13 Ocak 2019 02:02
AC Milan Teknik Direktrü Gennaro Gattuso, Chelsea'nin gündeminde yer alan golcü oyuncu Gonzal Higuain'in ayrılacağını açıkladı.

Gattuso, İtalya Kupası'ndaki Sampdoria maçının ardından açıklamalarda bulunurken, Chelsea'nin gündemindeki Higuain için de önemli bir itirafta bulundu.

Maç sonu Hiuain'in hakkında konuşan Gattuso, ''Higuain ile iyi bir ilişkimiz var. Her şeyi konuşuyoruz. Birbirimize karşı dürüstüz. Futbolcu olarak bazen zor kararlar vermeniz gerekebiliyor. Bu kararlar karşısında onları ikna etmeniz zorlaşıyor. Higuain için de durum bu... Şu an Milan'ın oyuncusu ama yarın ne olur bilmiyorum. Bana kalsa onu evimde tutarım, ellerimle beslerim'' ifadelerini kullandı.

Chelsea, bir süredir Arjantinli golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.

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