Gasperini'den VAR'a büyük tepki!

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'den, Video Hakem Sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.



İtalyan teknik adam, açıklamasında, VAR'ın tartışmaları üç katına çıkardığını söyledi.



Gasperini, "VAR'dan nefret ediyorum; futbolu tamamen değiştirdi. Yıllardır futbolun içinde olanlar bile kuralları bilmiyor! Oyuna yardımcı olmadı, hatta daha da kötüleştirdi! Kesinlikle beğenmiyorum! Taraftarlar arasında karışıklık yarattı, kurallarda kesinlik olmadığı için tartışmalar üç katına çıktı." sözlerini sarf etti.



ATALANTA'NIN PERFORMANSI



Gasperini yönetimindeki Atalanta, bu sezon İtalya Serie A'da oynadığı 23 maçta topladığı 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'ni ise dokuzuncu sırada bitirerek play-off oynama hakkı elde etti.







