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Gary Medel: ''Süper iyi durumdayım''

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, Meksika'yı 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gary Medel: ''Süper iyi durumdayım''
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17 Ekim 2018 18:44
Şili Milli Takımı'nda bulunan Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gary Medel, Meksika'yı 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Meksika'ya karşı kaptan olarak sahaya çıkan Medel, galibiyetin ardından ''Bu takıma gelenlerin %100'ünü sahaya koyması gerektiğini söylemiştim. Çocuklar tam olarak bunu yaptı. Buraya geliyorlarsa en iyi oldukları için geldiklerini anlaması gerekiyorlardı.'' diye konuştu.

Kendisini de değerlendiren Gary Medel, ''Fiziksel olarak süper iyi durumdayım. Bu galibiyeti hak etmiştik. Çok çalıştık ve karşılığını aldık.'' dedi.

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