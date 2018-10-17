Gary Medel: ''Süper iyi durumdayım''

Şili Milli Takımı'nda bulunan Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu, Meksika'yı 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.Meksika'ya karşı kaptan olarak sahaya çıkan Medel, galibiyetin ardından ''Bu takıma gelenlerin %100'ünü sahaya koyması gerektiğini söylemiştim. Çocuklar tam olarak bunu yaptı. Buraya geliyorlarsa en iyi oldukları için geldiklerini anlaması gerekiyorlardı.'' diye konuştu.Kendisini de değerlendiren Gary Medel, ''Bu galibiyeti hak etmiştik. Çok çalıştık ve karşılığını aldık.'' dedi.