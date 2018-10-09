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Garry Rodrigues 15 milyon euroya yolcu

İlk etapta Garry Rodrigues için 6 milyon pound öneren Newcastle, Galatasaray'ın istediği 15 milyon euroyu vermeye hazır. Newcastle Hocası Benitez, Rodrigues'in alınması için yönetime markaj yapıyor.

Kaynak: Akşam
Garry Rodrigues 15 milyon euroya yolcu
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09 Ekim 2018 11:10
Rafael Benitez'in, Rodrigues aşkı alevlendi. İngiliz basınındaki habere göre; Newcastle United uzun süre peşinden koştuğu Rodrigues'i ocak ayında bitirecek. Yaz transfer döneminde yaklaşık 6 milyon poundluk bir teklif ileten İngiliz ekibi, G.Saray'ın istediği 15 milyon euroyu ödemeye hazır. Yaz transfer döneminde ağırlıklı olarak savunma oyuncuları transfer eden Newcastle, hücumda hocalarının istediği takviyeleri gerçekleştirememişti.

KABUSU GARRY SONLANDIRACAK

Newcastle United, Premier Lig'de şu anda 2 puanla 19. sıraya demir atmış vaziyette. Rafael Benitez'in öğrencileri 8 maçta 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Henüz galibiyetleri yok. Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmalarda sadece 6 gol bulabildi. Rafael Benitez'in istediği hücumcuların alınmaması bu kötü istatistiği de beraberinde getirdi. Yani Newcastle United, Galatasaray'ın talep ettiği 15 milyon eurodan kaçmayacak. Rodrigues dışında hücuma ilave takviyelerin yapılması da kuvvetle muhtemel.

GÜÇLÜ SAĞ AYAĞINI KULLANIR

İngiliz haber sitesinde, Garry Rodrigues'in özellikleri de analiz olarak şu şekilde sunulmuş: Sol kanattan sık sık içeri girer, ya şansını dener gol olur ya da kısa paslarla arkadaşlarını gol yollarında besler. Oyunun sağ tarafında oynarsa daha çok hedefini geçmek için çaba harcar. Sol kanatta oynadığında güçlü sağ ayağını kullanır ve sonuca ulaşır. Newcastle United, onun yaratıcılığına muhtaç. 27 yaşındaki hız makinesi, İngiliz ekibinin ataklarını kıvılcımlama yeteneğine fazlasıyla sahip.

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