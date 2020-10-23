Gareth Bale: 'Sevilmek istiyorsunuz'

Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz ile oynadığı mücadelede ilk 11'de yer alan Gareth Bale, şu anda tam hazır olmadığını belirtti.



Zamanla daha iyi olacağını belirten Galli oyuncu, "Henüz iyi değilim, benim için küçük bir sezon öncesi geçiyor gibi. Dakikalar almaya çalışıyorum. Umarım en iyi durumuma geri dönmem zaman almaz." dedi.



Sevildiğini hissettiğini söyleyen Bale, "Geri dönmek harika hissettirdi. Bu duyguları hissetmek için döndüm. Sevilmek ve takdir edilmek istiyorsunuz. Bu forma için her şeyimi vereceğim. Derinliği olan bir takımımız var ve umarım bunu kendi avantajımıza kullanabiliriz. Rekabetin olması her zaman avantajdır." ifadelerini kullandı.



Real Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanan Bale, döndükten sonra Tottenham'da 2 maçta 80 dakika süre aldı.



