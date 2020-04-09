'Galatasaraylı Mariano için ocak ayında görüştük'

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano için ülkesi Brezilya'dan transfer açıklamaları gelmeye devam ediyor.Daha önce Palmeiras ve Flamengo'dan transferle ilgili açıklamalar yapılan Brezilyalı oyuncu için bir diğer Brezilya ekibi Internacional'den de açıklama geldi.Internacional Futbol Direktörü Rodrigo Caetano, Mariano'yu devre arasında transfer etmek için girişimlerde bulunduklarını söyledi.Caetano yaptığı açıklamada, "Mariano'nun ismi Ocak ayında masamıza geldi, konuştuk, bir sağ bek arıyorduk. Maliyeti yüksek geldi, sonra Porto'dan Saravia'yı kiralamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho, geçtiğimiz günlerde tecrübeli oyuncunun geleceği ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.Robalinho, şampiyonluğun Mariano'nun geleceğinde kritik olacağını belirtirken, "Brezilya'daki tüm kulüplerin bu transfer için şansı var, Mariano da ülkeye dönmeyi istiyor. Ancak Galatasaray bu sezon da şampiyon olursa, Mariano o zaman değere binecek ve bu durum Brezilya'ya transferine engel oluşturacaktır. Özellikle de içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin bir çok kulübü mali açıdan sıkıntıya sokacağı da düşünüldüğünde" demişti.2017'de Sevilla'dan transfer edilen Mariano, Galatasaray'da 99 maçta 2 gol ve 16 asistlik bir performans sergiledi.