Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Lemina

Galatasaray, Mario Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu

Haber; Sporx.com
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Lemina
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01 Temmuz 2020 13:57
Galatasaray, Mario Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Lemina'nın Trabzonspor maçında sahada olması beklenmiyor.

İşte resmi açıklama...
"Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."



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