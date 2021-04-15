Galatasaray'dan Joshua King'e teklif hazırlığı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Joshua King sesleri yükseliyor.



Football Insider isimli internet sitesinin özel haberine göre Sarı- Kırmızılılar, Norveçli yıldıza teklif hazırlığı yapıyor.



Ara transfer döneminde Bournemouth'tan Everton'a kiralanan King şu ana kadar beklenen performansı gösteremedi. Everton'ın King'e yeni bir teklif yapmayacağı ve 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda serbest kalacağı belirtiliyor.



Forvet, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabilen Norveçli yıldız bu sezon Championship'te 12, Premier Lig'de ise 8 maça çıkmasına rağmen gol atamadı.



2008'de Valerenga'dan Manchester United U18 takımına transfer olan Joshua King'in oynadığı takımlar kulüpler arasında Preston, Hull City ve Borussia Mönchengladbach da bulunuyor.



