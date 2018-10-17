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Galatasaray'dan Belhanda ve Rodrigues için sakatlık açıklaması

Galatasaray, milli takımlardan dönen Younes Belhanda ve Garry Rodrigues'in sakatlıkları nedeniyle tedavilerinin başladığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan Belhanda ve Rodrigues için sakatlık açıklaması
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17 Ekim 2018 20:36
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Belhanda ve Garry Rodrigues için sakatlık açıklaması yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, milli takımdan sakat dönen Belhanda ve Garry Rodrigues'in tedavilerine başlandığı belirtildi.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama...

''Fas Milli Takımı'ndan dönen Younes Belhanda'nın milli takımındaki antrenman sonrası sol kasığında tespit edilen ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine başlandı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Tanzanya ile oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Garry Rodrigues'in tedavisine başlandı.''



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