Galatasaray'dan Belhanda ve Rodrigues için sakatlık açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Belhanda ve Garry Rodrigues için sakatlık açıklaması yaptı.Galatasaray'dan yapılan açıklamada, milli takımdan sakat dönen Belhanda ve Garry Rodrigues'in tedavilerine başlandığı belirtildi.''Fas Milli Takımı'ndan dönen Younes Belhanda'nın milli takımındaki antrenman sonrası sol kasığında tespit edilen ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine başlandı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Tanzanya ile oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Garry Rodrigues'in tedavisine başlandı.''