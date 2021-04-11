Galatasaray'da Yedlin 3 hafta yok

Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Yedlin'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

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Galatasaray'da Yedlin 3 hafta yok
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11 Nisan 2021 14:11
Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

NTV'nin haberine göre; Tedavisine başlanan 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

DeAndre Yedlin, Fatih Karagümrük'e karşı oynadıkları maçta Jeremain Lens'in müdahelesi ile sakatlanarak oyuna devam edememişti. 

YEDLIN'İN KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR

17.04.2021 Göztepe (D)
21.04.2021 Trabzonspor
24.04.2021 Antalyaspor (D)
28.04.2021 Konyaspor



 


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