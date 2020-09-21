Galatasaray'da Seri için sıcak saatler

Etebo'nun ardından kadroya bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray geçen sezon kiraladığı Seri için yeniden harekete geçti. Fulham'da kadroya giremeyen Fildişili oyuncu için resmi teklif yapılacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Seri için sıcak saatler
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21 Eylül 2020 09:09
Galatasaray'ın kiralık aşkı Jean Michael Seri... Etebo'nun ardından kadrosunu bir orta sahayla daha güçlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, geçen sezon kiraladığı Fildişili oyuncu için bir kez daha harekete geçti.

Galatasaray yönetimi, İngiliz ekibi Fulham'da teknik direktör Scott Parker'ın gelecek planlamasında yer almayan ve bu sezon hiçbir maçta kadroya giremeyen 29 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar'la bu hafta masaya oturacak. Seri'nin de yeniden Sarı- Kırmızılı formayı giymek istemesi transferin önünü açıyor.

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR

Başarılı oyuncu geçen sezon Aslan'la 37 maça çıktı. Seri söz konusu mücadelelerde 2 gol, 3 asistlik performansıyla beğeni kazandı. Terim, yıldız oyuncuyu yeniden kadrosunda görmeyi çok istiyor.



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