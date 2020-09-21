Galatasaray'ın kiralık aşkı Jean Michael Seri... Etebo'nun ardından kadrosunu bir orta sahayla daha güçlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, geçen sezon kiraladığı Fildişili oyuncu için bir kez daha harekete geçti.



Galatasaray yönetimi, İngiliz ekibi Fulham'da teknik direktör Scott Parker'ın gelecek planlamasında yer almayan ve bu sezon hiçbir maçta kadroya giremeyen 29 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar'la bu hafta masaya oturacak. Seri'nin de yeniden Sarı- Kırmızılı formayı giymek istemesi transferin önünü açıyor.



FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR



Başarılı oyuncu geçen sezon Aslan'la 37 maça çıktı. Seri söz konusu mücadelelerde 2 gol, 3 asistlik performansıyla beğeni kazandı. Terim, yıldız oyuncuyu yeniden kadrosunda görmeyi çok istiyor.



