Galatasaray'da Radamel Falcao bir kez daha yok

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'inde Fatih Terim'in tercihleri dikkatleri çekti.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Radamel Falcao bir kez daha yok
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20 Şubat 2021 18:12
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor maçı için kafilede yer alan Radamel Falcao ve sakatlıktan yeni dönen Sofiane Feghouli'yi maç kadrosuna almadı.

Alanya'daki kampta yer alan iki oyuncu, mücadelenin 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Radamel Falcao böylece 31 kez formasını giydiği Galatasaray'da 41. maçını kaçırmış oldu.

Golcü oyuncu son olarak, 2 Ocak'taki Antalyaspor maçında 31 dakika süre almıştı.

TAYLAN ANTALYALI VE DONK KULÜBEYE

Öte yandan Galatasaray'da sezonun değişilmez isimlerinden Taylan Antalyalı ve son haftalarda Marcao'nun partneri olan Ryan Donk kulübeye gönderildi.

İki oyuncunun yerine Etebo ve Luyindama ilk 11'e yerleştirildi.





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