Galatasaray'da Mustafa Cengiz son durumu takipte

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sağlık sorunlarına rağmen sarı-kırmızılı kulüpteki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Mustafa Cengiz son durumu takipte
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05 Haziran 2020 09:04
Beyin ameliyatından sonra mide operasyonu da başarılı şekilde tamamlanan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, evinde dinlenmeye çekildi. Ancak Cengiz'in temposunu düşürmeye hiç niyeti yok.

Kurmayları Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'la sürekli olarak görüşen ve onları misafir eden Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, gündemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve son kararlarla ilgili onay sürecinde aktif olarak yer alıyor.

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