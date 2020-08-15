Kiralık sözleşmesi bitip gidenler, kiradan geri dönenler, yeni transferler derken, Galatasaray kadrosundaki bazı pozisyonlarda geniş çaplı bir rotasyon imkanı oluştu. Özellikle doğrudan kanat oyuncusu olarak görev yapan tam 7 isim, Fatih hocadan şans bekliyor.



Solda Babel, Arda, Jimmy Durmaz ve Sekidika, sağda Feghouli, Emre Kılınç ve Yunus Akgün, kanatlarda öne çıkan isimler. Ayrıca Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Ömer Bayram gibi sık sık kenarlarda kullanılan oyuncular da Galatasaray'ın sol ve sağ çizgide sorun yaşamayacağını gösteriyor.



Üstelik sol kanada Onyekuru takviyesi için de çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya harıl harıl oyuncu ararken, kanatlarda bolluk yaşayan Cim Bom'un, savunma ve forvet hattı da iyi durumda görünüyor.



Gelen de olacak giden de...



Geride Marcao - Luyindama ikilisi ilk 11'de forma giyecek. Arkalarında Ahmet Çalık ve genç Emin Bayram formayı zorlayacak. Beklerde Linnes, Saracchi, Şener ve Emre Taşdemir varken, defansın sağına Omar Elabdellaoui transfer edilecek. İleride Diagne - Falcao ikilisinin uyumu merak konusu olurken, Oğulcan ve Adem de rekabeti körükleyecek.



Öte yandan, yeni transferler için girişimler sürerken, mevcut kadrodaki birçok isimle de yolların ayrılması bekleniyor.







