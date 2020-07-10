Galatasaray'da gelen, gideni arattı

Galatasaray'da Alanyasyor maçında yaşanan kalite sorununun kaynağının transfer hataları, daha doğrusu gidenlerin yerinin dolmaması olarak gösterildi.



Milliyet'te yer alan habere göre; Cim-Bom'un özellikle pandemi süreci sonrasındaki sakatlıkları ve cezalıları sonrasında takımın kalitesi sorgulanırken, Aytemiz Alanya karşısındaki farklı yenilgisin en büyük etkeninin de bu olduğu ifade edildi. 3 sene önce kurulan ve iki yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray'ın başarıya taşıyan kadrosu dağıldı, takımda para edecek futbolcu da kalmadı.



Üstelik, Cim-Bom'a para kazandıranların ortak özelliği de, eski yönetim döneminde Cim-Bom'a alınması, yeni gelenlerin ise fiyaskoyla sonuçlanmasıydı.



50 milyon euro gelir



Bu satıştan sonra ise Gomis'ten 6 milyon euro, Garry Rodrigues'ten 10 milyon dolar, Ozan Kabak'tan 11 milyon euro, Fernando'dan 4.5 milyon euro, Cavanda'dan 2.4 milyon euro ve Carole'den de 750 bin euro gelir elde edildi. Özetle bu futbolculardan 50 milyon euroya yakın bir gelir sağlandı.



Galatasaray, geçen 2.5 yıllık süreçte kiralıklarla beraber 27 futbolcuyu renklerine bağladı. Geçen bu süreçte kalite düşerken, yeni gelenlerin hiçbiri eskilerin yerini dolduramadı. Bu da Galatasaray'ı zor durumlara soktu.



Falcao sorunu



Cim-Bom'un mevcut kadrosunda satıldığında para edecek futbolcu olarak Luyindama ve Marcao ile beraber yine eski dönemden kalan Feghouli ve Belhanda bulunuyor.



Falcao ise, Fatih Terim'in istememesine rağmen 3 yıl için 20 milyon euroyu aşan yüksek maliyetiyle alındı ve bugün büyük bir sorun olarak ortada duruyor.



