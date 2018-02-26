Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, bu akşam saat 18.30'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket edecek. Daha sonra ise kara yoluyla Manisa'ya geçerek yarın akşam saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma için kampa girecek.



Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Eray İşcan, Sofiane Feghouli

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak'da maç kadrosu şekillendi.