, teknik direktör'in sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzattı ve 3 yıl da opsiyon anlaşması yapıldı.. Galatasaray yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in boş sözleşmeye imza attığını duyurdu. Ödenecek rakamın ise Türk Lirası cinsinden olacağı ve sonradan belirleceği kaydedildi.Galatasaray'ın Fatih Terim için yaptığı açıklamada; "Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir." ifadeleri yer aldı.Galatasaray'da 4. kez teknik direktörlük yapan Fatih Terim, takımın başında çıktığı 410 resmi maçta 254 galibiyet, 86 beraberlik, 70 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik adam yönetiminde toplam 17 kupa kazandı. Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le kazanan Galatasaray, başarılı çalıştırıcı ile ayrıca 7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.