Galatasaray'da Emre Akbaba geri döndü

LEMINA STOPERE GEÇTİ

Galatasaray'da teknik direktör, Gaziantep mücadelesinde dikkat çeken hamleler yaptı.Sarı-kırmızılılarda iyileştikten sonra 2. yarıda forma giymeye başlayan ve bir anda gözden düşen Emre Akbaba, 5 maçın ardından ilk 11'de şans buldu.Stoperde Marcao'nun sakatlığı, Luyindama'nın lisansının olmaması ve Donk'un da cezalı duruma düşmesi sonrasında Ahmet Çalık'ın yeni partneri Lemina oldu ve genç oyuncu Emin Bayram'ın ilk 11 hayali ertelendi.Son dönemde fazla şans bulamayan isimlerden biri olan Younes Belhanda da, orta sahada Jean Michael Seri'nin yeni partneri oldu. Yaptığı 10 asistle sezonun yükselen isimlerinden olan Ömer Bayram da, kulübeye çekildi.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Berk Balaban, Şener, Selçuk, Linnes, Yunus, Ömer, Jimmy, Jesse, Emin, Taylan isimleri yer aldı.