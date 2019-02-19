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Galatasaray'da 124 milyon liralık Diagne paniği

Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro bedelle transfer edilen ve 4.5 yıllık maaşı 10,65 milyon Euro olan Diagne taraftarını tedirgin etmeye başladı...Kasımpaşa'da maç başına 10.3 kez ceza sahasında topla buluşan Senegalli golcünün Galatasaray'daki ortalamasının 2'de kalması ise şaşırttı..

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da 124 milyon liralık Diagne paniği
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19 Şubat 2019 10:16
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atmış ve taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanmıştı. G.Saray taraftarında, Diagne transferi sonrasında büyük bir beklenti oluşmuştu. Gol patlaması olacağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

20 MİLYON EURO'LUK GOLCÜ
G.Saray'a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Senegalli, ilk lig maçında Trabzonspor'a karşı 1 gol attı. O gol penaltıdan geldi. Diagne, 4.5 yıl için Aslan'dan 10,65 milyon Euro garanti ücret alacak.

ARADAKİ FARK BİR HAYLİ FAZLA
Diagne ile ilgili bir başka ilginç istatistik ise ceza sahasında topla buluşmasıyla ilgili. Kasımpaşa'da oynarken maç başına 10.3 kez topla buluşan tecrübeli golcü, G.Saray'da ortalama 2 kez topla buluşuyor..

FEGHOULİ-BELHANDA PARLADI
Diagne ile ilgili şimdilik yapılan tek olumlu görüş ise arkasındaki isimleri oynatıyor olması. Onun transferinden sonra Feghouli ve Belhanda'nın performansı bir hayli arttı..

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