20 MİLYON EURO'LUK GOLCÜ

ARADAKİ FARK BİR HAYLİ FAZLA

FEGHOULİ-BELHANDA PARLADI

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atmış ve taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanmıştı. G.Saray taraftarında, Diagne transferi sonrasında büyük bir beklenti oluşmuştu. Gol patlaması olacağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.G.Saray'a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Senegalli, ilk lig maçında Trabzonspor'a karşı 1 gol attı. O gol penaltıdan geldi. Diagne, 4.5 yıl için Aslan'dan 10,65 milyon Euro garanti ücret alacak.Diagne ile ilgili bir başka ilginç istatistik ise ceza sahasında topla buluşmasıyla ilgili. Kasımpaşa'da oynarken maç başına 10.3 kez topla buluşan tecrübeli golcü, G.Saray'da ortalama 2 kez topla buluşuyor..Diagne ile ilgili şimdilik yapılan tek olumlu görüş ise arkasındaki isimleri oynatıyor olması. Onun transferinden sonra Feghouli ve Belhanda'nın performansı bir hayli arttı..