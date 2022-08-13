Galatasaray, yeni sezonda sil baştan!

Geçen sezona Burak Elmas başkanlığında giren, Fatih Terim yönetimindeki kadro ile yola çıkan Galatasaray, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.Gençleştirme operasyonu' adıyla 2021 yaz transfer döneminde kadroya 12 oyuncu takviyesi yapıldı. Yaş ortalaması 24 olan bu takviyeler için kasadan 25,9 milyon euro çıktı. Terim'in gönderilmesinin ardından teknik direktörlüğe Torrent getirilirken ara dönemde Pena, Pulgar ve Gomis bedelsiz geldi; Cimbom sezonu 13. olarak tamamladı.2022-23 sezonu ise sarı-kırmızılılar için çok farklı başladı. Halen başkanlık koltuğunda Dursun Özbek, teknik direktörlük koltuğunda ise Okan Buruk oturuyor. 20.94 milyon euro harcanarak transfer yapıldı.Bu isimlerin yaş ortalaması ise 27.7 oldu. Aslan, gençlerin yerine tecrübeye dönerken Fatih Terim'in geçen sezonun başında kurduğu takımdan eser kalmadı. Okan Buruk, eski hocasına göre çok daha farklı bir kadroyla Cimbom'u başarıya taşımaya çalışacak.