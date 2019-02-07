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Galatasaray taraftarından büyük hazırlık! Derbide protesto...

Galatasaray taraftarlarının, Trabzonspor maçı öncesi GS Store saldırını kınayacak bir koreografi hazırlığında olduğu öğrenildi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray taraftarından büyük hazırlık! Derbide protesto...
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07 Şubat 2019 13:05
Galatasaray taraftarlarının, pazar günü Trabzonspor'a karşı oynanacak kritik maçta iki farklı koreografi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda Trabzonsporlu taraftarların GS Store'a karşı yaptığı ve herhangi bir sorumlunun bulunmadığı saldırıyı protesto edecek. Ayrıca, Fatih Terim'in acı kaybının anılacağı özel bir hazırlığın da yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray taraftarlarının, Mbaye Diagne'nin ilk maçı olması ve diğer yeni transferleri de izlemek için biletlere büyük ilgi göstereceği öğrenildi.

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki kritik mücadele 10 Şubat Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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