Galatasaray, Muslera'nın sakatlığı ve Henry Onyekuru'nun takımdan ayrılmasının ardından önceliği kaleci ve kanat transferine vermiş durumda. Özellikle Onyekuru'nun gidiş şekli Fatih Terim'in moralini oldukça bozarken, yöntim Nijeryalı yıldızın boşluğunu en az onun kadar kaliteli bir isimle doldurmak için harekete geçti.



TREZEGUET YENİDEN GÜNDEMDE



Sarı-kırmızılılar, daha önce de transferi için çaba harcadığı eski Kasımpaşalı Trezeguet'yi yeniden gündemine aldı. Sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 10 milyon euro'ya transfer olan Trezeguet, takımı küme düşerse İstanbul'un yolunu tutacak.



Sarı-kırmızılıların masaya oturduğu 25 yaşındaki yıldız futbolcuyla prensipte el sıkışıldığı öğrenildi. Mısırlı futbolcunun, "Galatasaray'a seve seve gelirim. İstanbul'u da çok özledim" dediği kaydedildi.



Bu sezon Ada ekibinde 37 maça çıkan ve 4 gol, 3 asist yapan Trezeguet, eski takım arkadaşıyla da buluşacak.



DIAGNE&TREZEGUET YENİDEN BULUŞACAK!



Trezeguet'yi kiralık isteyen Cimbom'un sezon başında C. Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne de dönmek için gün sayıyor.



28'lik golcü, 2018-19 sezonunda 31 golle kral olduğunda ligin ilk yarısını Kasımpaşa'da geçirmişti. Burada Trezeguet, Diagne'yi asistleriyle beslemiş, iki isim parlamıştı.



"NEFİS ORTALAR AÇIYORDU"



Diagne, Kasımpaşa'dayken takım arkadaşlarına övgüler yağdırmış ve "Öyle güzel paslar verip, ortalar açıyor ki gol atmamak mümkün değil" demişti. Trezeguet söz konusu sezonda 9 gol, 10 asist yaparak takımını taşımıştı.



NDIAYE-SERI BÖYLE GELDİ



Galatasaray'ın Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye, kulübü küme düşünce sarı-kırmızılılara kiralanmıştı.



Sezon başında da Jean Michael Seri, kulübü Fulham küme düştüğünde 1 yıllığına kiralanmıştı.



ASTON VILLA'NIN DURUMU NASIL?



20 takımlı Premier Lig'de Aston Villa kalan 4 haftada küme düşmeye yakın gözüküyor. Ligde son sırada 21 puanlı Norwich var. 27 puanı olan Villa 19'uncu, Bournemouth ise 28 puanla 18. sırada.



Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Watford ile West Ham'ın ise 31 puanı bulunuyor. Son üç takım Championship'e gidecek.



