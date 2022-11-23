Galatasaray Nef'in konuğu Hapoel Atsmon Holon!

Galatasaray Nef, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Hapoel Atsmon Holon ile karşı karşıya gelecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda 23 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maç Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.



Gruptaki tek yenilgisini İsrail'de oynanan maçta Hapoel Holon'a karşı 9 sayılık farkla alan sarı kırmızılılar, Top16 turu yolunda avantajı elde etmek için en az 10 sayılık galibiyet için sahaya çıkacak.



Tyruss McGee ile kadrosunu takviye eden Galatasaray Nef, son olarak ligde Frutti Extra Bursaspor'u deplasmanda 93-88 mağlup etti. Dee Bost, Dylan Ennis, Göksenin Köksal, Angelo Caloiaro ve Sadık Kabaca beşiyle başladığı mücadelede beş basketbolcu çift haneli sayı üretti.



Yeni transfer Tyrus Mcgee, ilk maçında 18 sayı, 5 ribaunt ve 4 top çalma performansıyla en skorer oldu ve kritik üçlükleriyle galibiyete önemli katkı verdi.



Angelo Caloiaro 17 sayı, 6 ribaunt; Dylan Ennis 14 sayı,6 ribaunt; Sadık Kabaca 14 sayı, 4 ribaunt; Dee Bost ise 13 sayı, 5 asist ve 4 top çalma performansı ortaya koydu.



Dee Bost 18.3 sayı, 6.3 asist ortalamalarıyla Avrupa sahnesindeki en skorer oyuncu konumunda. Onu 12.7 sayı ortalamasıyla Angelo Caloiaro takip ediyor.



Gruptaki üç maçını da kazanan İsrail temsilcisi, son olarak Galatasaray'ı 82-73 mağlup etti. Joe Ragland 18.7 sayı ve 10.3 asist ortalamalarıyla takımını sırtlıyor.



Sarı kırmızılılar bu maçın ardından ligdeki Fenerbahçe Beko mücadelesine hazırlanacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ