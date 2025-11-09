Galatasaray MCT Technic, evinde galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, Mersin SK'yi ağırladı.
Galatasaray, Mersin SK'yi 85-79 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla birlikte ligde 4. galibiyetini alırken Mersin 5. mağlubiyetiyle tanıştı.
Galatasaray, ligin 8. haftasında Büyükçekmece deplasmanına gidecek. Mersin ise evinde Türk Telekom'u ağırlayacak.
