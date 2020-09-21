'Galatasaray, Marcao'yu şampiyonluk için satmamalı'

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Avrupa'da birçok kulübün radarıan girerken, İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma, 24 yaşındaki isim için sarı-kırmızılılarla temaslara başladı.



MARCAO VE TERİM NE DEDİ?



Marcao transferi hakkında "Bu konuyla ilgili bir şey demem. Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak; ben bir şey diyemem" derken, teknik direktör Fatih Terim ise "Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim de bir yardımım olacaksa Galatasaray'a, ben de giderim. Bizim bu tarz oyuncuları alıp, büyük rakamlarla satmayı hedef edinmemiz lazım. Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi var. İdari ve ekonomik işlerle onlar ilgilenir. Bunu kulübe bırakmak lazım. Bizim Marcao gibi daha çok oyuncu bulup, daha yüksek rakamlara satmayı hedeflememiz lazım" ifadelerini kullandı.



Spor yazarları da ayrılma ihtimali olan Marcao hakkında görüşlerini dile getirdiler. Levent Tüzemen ve Osman Şenher, Galatasaray'ın Marcao'yu satmaması gerektiğini belirttiler.



"YARIŞTA KALMAK İÇİN SATMAMALI"



Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde "Luyindama çok güçlü bir stoper ama laubaliliği bırakmalı. Terim'in sisteminin şifrelerinden biri olan Marcao'yu Galatasaray yarışta kalmak istiyorsa satmamalı. Bu iki oyuncu geriden akıllı top kullanıyorlar. Özellikle Marcao kademelere doğru giriyor." yorumunu yaptı.



"TERİM BU OLAYA EL KOYMALI"



Osman Şenher ise Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde "Galatasaray'ın en önemli silahları Luyindama ve Marcao... Belki de ikisi yan yana oynayınca Avrupa'nın en etkili stoperleri oluyorlar. Güzel bir hava da yakaladılar. Rakip forvetlere nefes aldırmıyorlar. Şimdi bir haftadır gazetelerde okuyoruz; 'Roma Marcao'yu istiyor' diye... Fatih Terim'in bu olaya el koyması lazım. Artık Marcao, Diagne için bu transfer haberlerini bitirmesi lazım. Böyle haberler Cim Bom'a zarar verir." ifadelerini kullandı.



"SATMAK NE KADAR DOĞRU?"



Osman Şenher ayrıca "Perşembe günü Hajduk Split, pazar günü Fenerbahçe, şayet Hırvat ekibini yenerlerse bir sonraki hafta da muhtemelen Glasgow ile İskoçya'da oynayacaklar. Artık lig kızışmış, Avrupa arenası kızışmış, şu durumda Galatasaray'ın 'olmazsa olmaz' diyebileceğimiz futbolcularını satması ne kadar doğru?" şeklinde görüş belirtti.



"BELKİDE EN İYİSİ OLACAKLAR"



Öte yandan Ahmet Çakar ise " Marcao… Çok iyi oynadı. Luyindama da maç eksikliğini giderince belki de Türkiye'nin en güçlü defans göbeği onlar olacak." ifadelerini kullandı.







