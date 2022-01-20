Galatasaray - Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın yardımcı hakemi değişti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray - Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti
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20 Ocak 2022 00:11
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yarın oynanacak maçta yardımcı hakem değişikliği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda oynanacak maça yardımcı hakem olarak atanan Ata Yıldırım'ın Malatya'daki kötü hava şartları sebebiyle İstanbul'a gelemeyecek olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.

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