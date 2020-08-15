Galatasaray İngiltere'ye üs kurdu! Hedefteki üçlü

Geçen sezon İngiltere'den Seri ve Lemina'yı alan Galatasaray, 6 ve 8 numara transferi için gözünü yine Ada'ya dikti. Yönetim Doucoure, Lerma ve Grujic'in transferi için çalışmalarını sürdürüyor..

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray İngiltere'ye üs kurdu! Hedefteki üçlü
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15 Ağustos 2020 12:29
Orta alan rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, İngiltere'de yıldız arıyor... Sarı-Kırmızılılar geçen sezon başında Seri ve Lemina transferinde olduğu gibi birkez daha Ada'ya üs kurdu.

Yönetim listesinde bulunan 3 önemli isim için temaslarını tam gaz sürdürüyor.

EKONOMİK ŞARTLAR ZORLANACAK

Listenin ilk sırasında Watford formasını giyen Abdoulaye Doucoure var. Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Fransız yıldız için ekonomik şartlar sonuna kadar zorlanacak.

Doucoure geçen sezon Premier Lig'de 37 maçta forma giydi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Yaklaşık 15 gündür gündemde yer alan Bournemouth'lu Jefferson Lerma konusunda da çalışmalara hız verildi. Kolombiyalı yıldızın menajeriyle dün görüşme yapıldı.

HERTHA'DA KİRALIK OYNADI

Cimbom son olarak da Marko Grujic'i listesine dahil etti. Geçen sezon Hertha Berlin'de kiralık oynayan Sırp yıldız için girişimler başladı.



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