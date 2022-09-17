Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray'da bir detay ortaya çıktı.



ALİ YİĞİT'İN GELDİĞİ 4 MAÇTA GALİBİYET



Sarı-Kırmızılar, Teknik Direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un statta olduğu 4 maçta da galip geldi.



Aslan, Ali Yiğit Buruk'un statta izlediği Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarından 3'er puan almayı başardı.



MAÇ SONU "ÜÇLÜ"SÜ ALİ YİĞİT BURUK'TAN



Konyaspor'u sahasında mağlup eden Galatasaray galibiyeti taraftarıyla kutladı.



Zaferin coşkusunu yaşayan taraftarların isteğiyle "üçlü" tezahüratını teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk yaptırdı.



