X

Galatasaray'ın kupadaki yıldızları süre alamadı!

Galatasaray'ın Dünya Kupası'na gönderdiği isimler arasında Haris Seferovic hariç henüz süre alamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray'ın kupadaki yıldızları süre alamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2022 10:14
Galatasaray'ın Katar'daki Dünya Kupası'na gönderdiği 5 oyuncudan 4'ü ilk maçlarda süre alamadı.

Galatasaray'ı temsil eden oyunculardan sadece, Benfica'dan kiralanan ve ara transferde gönderilmesi düşünülen Haris Seferovic, İsviçre formasıyla Kamerun'a karşı ikinci yarıda görev yaptı.

Nelsson Danimarka'da, Fernando Muslera ve Lucas Torreira Uruguay'da, Dries Mertens de Belçika'da kulübeden çıkamadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ