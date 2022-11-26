Galatasaray'ın kupadaki yıldızları süre alamadı!

Galatasaray'ın Katar'daki Dünya Kupası'na gönderdiği 5 oyuncudan 4'ü ilk maçlarda süre alamadı.



Galatasaray'ı temsil eden oyunculardan sadece, Benfica'dan kiralanan ve ara transferde gönderilmesi düşünülen Haris Seferovic, İsviçre formasıyla Kamerun'a karşı ikinci yarıda görev yaptı.



Nelsson Danimarka'da, Fernando Muslera ve Lucas Torreira Uruguay'da, Dries Mertens de Belçika'da kulübeden çıkamadı.





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