Galatasaray'ın Konyaspor serisi devam etti: 21 maç

Galatasaray, İstanbul'da Konyaspor'a maç kaybetmeme serisini devam ettirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın Konyaspor serisi devam etti: 21 maç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2021 19:10
Galatasaray, Konyaspor'u Mustafa Muhammed'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılılar, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçından 17'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4 karşılaşma berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 49, konuk takım ise 15 gol attı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.