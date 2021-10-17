Galatasaray'ın Konyaspor serisi devam etti: 21 maç

Galatasaray, Konyaspor'u Mustafa Muhammed'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Sarı kırmızılılar, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçta mağlup olmadı.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçından 17'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4 karşılaşma berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.
İstanbul'da ev sahibi ekip 49, konuk takım ise 15 gol attı.
Sarı kırmızılılar, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçta mağlup olmadı.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçından 17'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4 karşılaşma berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.
İstanbul'da ev sahibi ekip 49, konuk takım ise 15 gol attı.