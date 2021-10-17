Galatasaray'ın Konyaspor serisi devam etti: 21 maç

Galatasaray, Konyaspor'u Mustafa Muhammed'in golüyle 1-0 mağlup etti.



Sarı kırmızılılar , lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçta mağlup olmadı.



Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçından 17'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4 karşılaşma berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.



İstanbul'da ev sahibi ekip 49, konuk takım ise 15 gol attı.





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