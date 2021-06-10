Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu kararı

3. Lig'de 24Erzincanspor forması giyerken, geçen sezon başında Galatasaray 'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu başarı merdivenlerini hızlıca tırmandı, sadece 1 sezonda A Milli Takım 'a kadar yükseldi.Elbette bu çıkış Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Fransız temsilcisi Marsilya'nın, 23 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Fakat Sarı-Kırmızılı ekip, transfere kapıları kapadı.EURO 2020'de Kerem'in göstereceği performanstan umutlu olan Galatasaray aynı zamanda önümüzdeki sezon da başarılı oyuncudan yararlanmak ve Avrupa sahnesinde yıldızını parlatmak istiyor.Sarı-Kırmızılılar, başarılı oyuncunun EURO 2020 ve önümüzdeki sezon Avrupa'daki performansıyla gelecek sene satışını hedefliyor.