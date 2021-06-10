Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu kararı

3. Lig'de 24Erzincanspor forması giyerken, geçen sezon başında Galatasaray 'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu başarı merdivenlerini hızlıca tırmandı, sadece 1 sezonda A Milli Takım 'a kadar yükseldi.
Elbette bu çıkış Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Fransız temsilcisi Marsilya'nın, 23 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Fakat Sarı-Kırmızılı ekip, transfere kapıları kapadı.
EURO 2020'de Kerem'in göstereceği performanstan umutlu olan Galatasaray aynı zamanda önümüzdeki sezon da başarılı oyuncudan yararlanmak ve Avrupa sahnesinde yıldızını parlatmak istiyor.
Sarı-Kırmızılılar, başarılı oyuncunun EURO 2020 ve önümüzdeki sezon Avrupa'daki performansıyla gelecek sene satışını hedefliyor.
Elbette bu çıkış Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Fransız temsilcisi Marsilya'nın, 23 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Fakat Sarı-Kırmızılı ekip, transfere kapıları kapadı.
EURO 2020'de Kerem'in göstereceği performanstan umutlu olan Galatasaray aynı zamanda önümüzdeki sezon da başarılı oyuncudan yararlanmak ve Avrupa sahnesinde yıldızını parlatmak istiyor.
Sarı-Kırmızılılar, başarılı oyuncunun EURO 2020 ve önümüzdeki sezon Avrupa'daki performansıyla gelecek sene satışını hedefliyor.