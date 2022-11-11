Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 12 Kasım Cumartesi günü 29. kez karşı karşıya gelecek.



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 28 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Galatasaray'ın 44 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.



- Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçlar



Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 14 lig maçında Galatasaray 6, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada ise berabere kaldı.



Dokuzu Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 16 gol attı.





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