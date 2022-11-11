Galatasaray ile Medipol Başakşehir 29. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 12 Kasım Cumartesi günü 29. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Medipol Başakşehir 29. randevuda
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11 Kasım 2022 14:47
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 12 Kasım Cumartesi günü 29. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 28 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 44 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.

- Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçlar

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 14 lig maçında Galatasaray 6, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada ise berabere kaldı.

Dokuzu Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 16 gol attı.

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