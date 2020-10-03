Galatasaray ile Kasımpaşa 33. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 21'ini Galatasaray, 5'ini Kasımpaşa kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray ile Kasımpaşa 33. randevuda
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03 Ekim 2020 15:44
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 4 Ekim Cumartesi günü 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, 4 Ekim Cumartesi günkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.



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