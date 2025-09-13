Galatasaray'ı bekleyen yoğun fikstür

Milli arada Victor Osimhen'i kaybeden Galatasaray, yeni transferleri Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo'ya kavuştu. Yenilenen sarı-kırmızılı takım, bir sonraki milli molaya kadar yoğun bir fikstürle baş edecek.
Okan Buruk ve oyuncularını iki kulvarda 22 günde oynanacak 6 maç bekliyor.
Bugün saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor'la karşılaşacak Galatasaray, 18 Eylül Perşembe gecesi Şampiyonlar Ligi macerasına Frankfurt deplasmanında başlayacak.
Almanya dönüşü Süper Lig'de Konyaspor'la karışılaşacak sarı-kırmızılılar, 26 Eylül tarihlerinde Alanyaspor'a konuk olacak. Galatasaray 6-17 Ekim arasındaki milli ara öncesinde RAMS Park'ta birbirinden zorlu iki maça çıkacak.
30 Eylül salı akşamı Liverpool'u ağırlayacak Cimbom, 4 Ekim'de Aslantepe'de Beşiktaş ile kapışacak.
