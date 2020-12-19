Galatasaray, filede Beşiktaş'a set vermedi

Sultanlar Ligi'nin 24. Hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Beşiktaş karşılaştı

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, filede Beşiktaş'a set vermedi
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19 Aralık 2020 16:05
Sultanlar Ligi'nin 24. Hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

 Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Uğur Ateş
Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Göknur Silen) 
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 19-25, 14-25, 19-25
Süre: 70 dakika (22, 23, 25) 



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