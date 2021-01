Galatasaray Emmanuel Toku teklifini hazırladı

Galatasaray, Ganalı on numara oyuncusu Emmanuel Toku için girişimlerini sürdürüyor.



Danimarka 2. Lig'inde Fremad Amager takımının formasını giyen oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 20 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.



GALATASARAY'IN TEKLİFİ HAZIR



Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki on numara için 500 bin avroluk teklif götürdü. Danimarka kulübü ise oyuncu için 1.5 milyon avro bonservis talep ediyor.



Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Emmanuel Toku için, Lokomativ Moskova da devreye giren kulüpler arasında yer alıyor.



YARDIMCI ANTRENÖR NE DEDİ?



Fremad Amager'in yardımcı antrenörü Timur Daguev, Galatasaray'ın 20 yaşındaki Ganalı futbolcuyu istediğini açıkladı.



Timur Daguev "Eylül ayında Skive IK'yı deplasmanda yenerken, iki golü de Emmanuel Toku atmıştı. O maçı CSKA Moskova yetkilileri izledi. İlk temaslar, görüşmeler o sıralarda başladı ama sonra her şey sakinledi. Sonrasında Danimarka'nın en iyi takımı Brondby'yi 2-1 yendiğimi maçta Toku bir gol attı, çılgın performans gösterdi. O maçı FC Nordsjaelland ve Galatasaray'ın da takip ettiği söyleniyor. Galatasaray'ın ne kadar istekli olduğunu bilmiyorum ama görünüşe göre Toku basında çok popüler. Çünkü Türk gazetecilerin telefon numaralarını engellemekten sıkıldım." açıklamasını yaptı.