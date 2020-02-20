Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.
Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 10 maçta galip gelemedi.
Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu dönemde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 5 derbide 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 5 maçın birinde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.
- Deplasmandaki son 10 derbi
Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 10 derbi ve sonuçları şöyle:
- Son 18 derbinin 2'sini kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 18 derbinin sadece 2'sini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı 9 müsabakanın ise 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı, 2'sinden galibiyetle ayrıldı.
Rakipleriyle oynadığı bu 18 derbide 11 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.
Galatasaray'ın ligde yaptığı son 18 derbi ve sonuçları şöyle:
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Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 10 maçta galip gelemedi.
Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu dönemde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 5 derbide 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 5 maçın birinde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.
- Deplasmandaki son 10 derbi
Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 10 derbi ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|2014-2015
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-0
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2-0
|2017-2018
|Süper Lig
|Beşiktaş
|3-0
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|2018-2019
|Süper Lig
|Beşiktaş
|1-0
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1-1
|2019-2020
|Süper Lig
|Beşiktaş
|1-0
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 18 derbinin sadece 2'sini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı 9 müsabakanın ise 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı, 2'sinden galibiyetle ayrıldı.
Rakipleriyle oynadığı bu 18 derbide 11 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.
Galatasaray'ın ligde yaptığı son 18 derbi ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç (GS-Rakip)
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|1-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-2
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-1
|2017-2018
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-3
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-0
|2018-2019
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2-2
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-0
|2019-2020
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-1