- Deplasmandaki son 10 derbi

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç 2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 1-0 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 1-1 Süper Lig Beşiktaş 2-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 2-2 Süper Lig Fenerbahçe 2-0 2017-2018 Süper Lig Beşiktaş 3-0 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 2018-2019 Süper Lig Beşiktaş 1-0 Süper Lig Fenerbahçe 1-1 2019-2020 Süper Lig Beşiktaş 1-0

- Son 18 derbinin 2'sini kazandı

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 Süper Lig Beşiktaş 0-1 Süper Lig Fenerbahçe 0-1 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0 Süper Lig Beşiktaş 2-0 2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş 2-0 2019-2020 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 10 maçta galip gelemedi.Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.Bu dönemde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 5 derbide 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 5 maçın birinde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti.Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 10 derbi ve sonuçları şöyle:Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 18 derbinin sadece 2'sini kazanabildi.Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı.Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı 9 müsabakanın ise 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı, 2'sinden galibiyetle ayrıldı.Rakipleriyle oynadığı bu 18 derbide 11 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.Galatasaray'ın ligde yaptığı son 18 derbi ve sonuçları şöyle: