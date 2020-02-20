Galatasaray deplasmanda derbi kazanamıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda deplasmanda oynadığı son 10 derbiyi kazanamadı. Galatasaray, rakip sahalarda oynadığı son 10 derbide, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yaptığı son 18 maçın sadece 2'sinde galibiyet alabildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray deplasmanda derbi kazanamıyor
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20 Şubat 2020 14:12
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 10 maçta galip gelemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yenerek alan Galatasaray, sonraki 10 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 5 derbide 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 5 maçın birinde berabere kaldı, 4'ünü kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. 

- Deplasmandaki son 10 derbi 

Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 10 derbi ve sonuçları şöyle:

      Sezon    Organizasyon       Rakip  Sonuç
2014-2015  Süper Lig  Fenerbahçe     1-0
2015-2016  Süper Lig  Fenerbahçe    1-1
   Süper Lig  Beşiktaş    2-1
2016-2017  Süper Lig  Beşiktaş    2-2
   Süper Lig  Fenerbahçe    2-0
2017-2018  Süper Lig  Beşiktaş    3-0
   Süper Lig  Fenerbahçe    0-0
2018-2019  Süper Lig  Beşiktaş    1-0
   Süper Lig  Fenerbahçe     1-1
2019-2020   Süper Lig   Beşiktaş     1-0
- Son 18 derbinin 2'sini kazandı 

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 18 derbinin sadece 2'sini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı 9 müsabakanın ise 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı, 2'sinden galibiyetle ayrıldı. 

Rakipleriyle oynadığı bu 18 derbide 11 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın ligde yaptığı son 18 derbi ve sonuçları şöyle:

      Sezon    Organizasyon       Rakip  Sonuç (GS-Rakip) 
 2015-2016  Süper Lig  Fenerbahçe (D)           1-1 
   Süper Lig  Beşiktaş (D)           1-2
   Süper Lig  Fenerbahçe           0-0
   Süper Lig  Beşiktaş           0-1
 2016-2017  Süper Lig  Beşiktaş (D)           2-2
   Süper Lig  Fenerbahçe (D)           0-2 
   Süper Lig  Beşiktaş           0-1
   Süper Lig  Fenerbahçe           0-1 
 2017-2018  Süper Lig  Fenerbahçe           0-0
   Süper Lig   Beşiktaş (D)           0-3
   Süper Lig  Fenerbahçe (D)           0-0
   Süper Lig   Beşiktaş           2-0
 2018-2019  Süper Lig   Fenerbahçe           2-2
   Süper Lig  Beşiktaş (D)           0-1
   Süper Lig  Fenerbahçe (D)           1-1
   Süper Lig  Beşiktaş           2-0
 2019-2020  Süper Lig  Fenerbahçe           0-0
   Süper Lig  Beşiktaş (D)           0-1
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