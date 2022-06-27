Galatasaray'dan Vidal'e yıllık 3 milyon euro

Inter'in sözleşmesini bedelsiz feshedeceği Vidal'e Galatasaray'dan yıllık net 3 milyon euroluk teklif yapıldığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan Vidal'e yıllık 3 milyon euro
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27 Haziran 2022 01:56
Galatasaray'ın orta saha takviyesi için kadrosuna katmaya çalıştığı Arturo Vidal için yaptığı teklifin detayları Şili basınında yer aldı.

İddialara göre Galatasaray'ın Vidal'e Inter'de kazandığına yakın bir bedeli ödemeye hazır olduğunu ilettiği kaydedildi. Inter'in bonservis talep etmeden yollarını ayırmaya ikna olduğu Vidal'e Galatasaray'ın teklifinin yıllık net 3 milyon euro olduğu belirtildi.

BOCA JUNIORS'TAN VIDAL AÇIKLAMASI

Arturo Vidal'e talip olduğu bir süredir konuşulan Boca Juniors'tan Şilili oyuncuyla ilgili açıklama geldi.

Boca'da futbolun patronu Juan Roman Riquelme yaptığı açıklamada, "Vidal için bir teklif yapmadık. Yabancı sınırı limitizle meşgulüz." sözlerini kullandı.

Öte yandan Şili basını, Vidal'in istediği maaşın Flamengo'ya yüksel geldiğini belirterek bu transferin gerçekleşme ihtimalini zayıf olarak nitelendirdi.

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